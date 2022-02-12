الانبار تعلن قرب المباشرة بمشروع الربط السككي مع سوريا

2022/02/12 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، السبت، قرب المباشرة بمشروع الربط السككي مع سوريا لتنشيط التبادل التجاري عبر منفذ القائم الحدودي غربي الانبار .وقال الطرموز في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الحكومة المحلية وبالتنسيق مع وزارة النقل اعدت خطة تهدف الى المباشرة قريبا بعملية الربط السككي مع […]

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