أبرز عمليات جهاز الأمن الوطني العراقي في اسبوع | فيديو

2022/02/12 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز عمليات جهاز الأمن الوطني العراقي في اسبوع #العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/vwJbRuUV7Y — قناة التغيير (@AlTaghierTV) February 12, 2022

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