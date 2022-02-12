قلق جديد يضرب بيوتات العراقيين

2022/02/12 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن حقيقة التحرك لرفع سعر صرف الدولار وتثبيته عند سعر 150 الف دينار للورقة فئة 100 دولار.

وقال عضو مجلس ادارة البنك مظهر محمد صالح في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سعر صرف الدولار باق على ما هو عليه واي حديث يدار حاليا برفع سعر الدولار او تخفيضه مجرد تكهنات وبالونات يطلقها البعض للإثارة".

واضاف انه "يتم الترتيب الوضع بشأن اسعار النفط فنحن لانريد إعادة ترتيب المعادلات بشكل مستعجل فكل شيء ثابت الآن في محله"، مشيرا الى انه "لم يثار حاليا اي تغيير بسعر الصرف لا من قريب ولا من بعيد".

وفي وقت سابق، وجه سؤال برلماني الى البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، عن سعر صرف الدولار.

وخفض البنك المركزي العراقي ، في يناير 2020 سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار بواقع 145 الف دينار لكل ورقة فئة 100 دولار .

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