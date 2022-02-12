هذا الحل الأوحد لسنجار: الديمقراطي الكردستاني: القضاء خارج سيطرة الدولة العراقية

2022/02/12 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار، قادر قاجاغ، اليوم السبت، أن القضاء خارج سيطرة الدولة العراقية.

وقال قاجاغ في حديث لـ(بغداد اليوم): "حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة الأوضاع في سنجار، نتيجة قيام عناصر حزب العمال والفصائل التابعة له بأفعال منافية للإنسانية".

وأضاف أن "الحل الوحيد لبسط نفوذ الدولة هو تطبيق اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل كاملا وبشكل سريع".

وأكد أن "ذلك لإنهاء أفعال الجماعات المسلحة في القضاء وإعادته لبسط نفوذ الدولة، وتشكيل حكومة محلية جديدة".

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