هروب موقوف من قسم مكافحة المخدرات في النجف

2022/02/12 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مصدر امني عن هروب موقوف من موقف تابع لقسم مكافحة المخدرات في النجف.وقال المصدر /: " ان الموقوف الهارب متهم بقضايا مخدرات وسرقة "./ انتهى

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