2022/02/12 | 19:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الأمني: القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 139 ألف حبة في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/12 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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