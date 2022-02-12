تعويضات حرب الكويت: مسار داكن في التاريخ الاقتصادي للعراق. - مظهر محمد صالح

2022/02/12 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح 1-تمهيد :تولى البنك المركزي العراقي بالانابة عن المالية المالية العراقية تسديد آخر مبلغ او قسط من تعويضات حرب الكويت وهو بحدود 43،6 مليون دولار ذلك في 10 كانون اول /ديسمبر 2021، بموجب القرار رقم (687) للعام 1991 والطلب من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بايقاف الية التعويض .وبذلك اكتمل مبلغ التعويضات بعد ان سدد العراق من عام 1996 واموال ما قبلها هنا وهناك ولغاية الاسبوع الاول من ......





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