إلى أين تتجه ليبيا 3؟ - حسين سالم مرجين

2022/02/12 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_سالم_مرجين مع تداعيات الأحداث والمواقف والمشاهدات المتشابكة التي تعصف بليبيا لا يزال هناك سؤال يتردد بقوة وسط زحام الكوارث التي منيت بها ليبيا، ألا وهو إلى أين تتجه ليبيا؟ وهذا يعني بالضرورة بأن الأوضاع والوقائع والمشاهدات لا تزال بحاجة لمزيد من التشخيص والكشف، حتى قيل في ليبيا وكأنها فقدت الحياة، وسأحاول في هذه المقالة – قدر ما تسمح به المعلومات – من كشف ذلك الغموض واخترق تلك العتمة الصامتة؛ بموضوعية ود ......





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