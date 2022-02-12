قراءة إنسانية في قلم المفكر عقيل الخزعلي - مظهر محمد صالح

2022/02/12 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح 1- يبقى القلم سفير العقل وثمار شجرته الالفاض .



وان عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم كما في قول عليه السلام امير المؤمنين علي ابن ابي طالب .ويبقى عماد القوة في الدنيا اثنان : السيف والقلم , أما السيف فإلى حين , وأما القلم فإلى كل حين .



والسيف مع الأيام مكروه ومغلوب كما يقول نابليون بونابرت , والقلم مع الأيام غالب ومحبوب .واذا كان الكِتاب هو (الفأس )الذي يتهشم فيه البحر المتجمد فينا، ح ......





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