2022/02/12 | 19:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، إن “المرحلة الحادة” من جائحة كوفيد-19 تنتهي خلال السنة الحالية في حال تلقيح 70 في المئة من سكان العالم.وأوضح خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب أفريقيا “نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 في المئة …

ظهرت المقالة الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء المرحلة الحادة من كوفيد خلال السنة الحالية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء المرحلة الحادة من كوفيد خلال السنة الحالية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء المرحلة الحادة من كوفيد خلال السنة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).