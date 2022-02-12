بدء الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

2022/02/12 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الأوضاع في أوكرانيا، قد بدأ.

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