الجيش الروسي يعلن اكتشاف غواصة أميركية داخل أراضيه

2022/02/12 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن اكتشاف غواصة أميركية في جزر الكوريل.

وقالت الوزارة، إن "الغواصة الأميركية التي رصدت قرب جزر الكوريل تجاهلت طلب مغاردتها وانسحبت بعد اتخاذنا الإجراءات اللازمة".

وأضافت، أن "الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رصدت اليوم قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، في منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة".

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