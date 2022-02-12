الخنجر يهاتف الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان

2022/02/12 | 19:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة، السبت، تفاصيل اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان.وقال الخنجر في تدوينة تابعها “النور نيوز”، أجريت اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتهنئة بسلامته وسلامة عقيلته بعد الإصابة بفيروس كورونا”.واضاف، “كما تناول الحديث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وأهمية استقرار المنطقة”.

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