ائتلاف المالكي: الحوار بين الإطار والتيار متوقف.. هذا مفتاح الحل!

2022/02/12 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، توقف الحوارات والتفاوض بين الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر.وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “مفتاح حل الأزمة السياسية في العراق، التي حصلت منذ اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولغاية الآن، هو […]

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