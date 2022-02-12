2022/02/12 | 19:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..حليب الأبقار غني بالكالسيوم، العنصر الضروري إلى جانب فيتامين “د” من أجل بناء عظام قوية وكثيفة، لكن البعض لا يرغب في شرب حليب الأبقار لأسباب عدة، والبعض الآخر لا يستطيع شربه لارتفاع ثمنه في بعض الأحيان، فما البديل؟ يقول موقع (lifehacker) إن هناك بدائل لمنتجات وتحتوي على كميات من الكالسيوم مثل الخضراوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غير الحليب …مصادر بديلة للكالسيوم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غير الحليب …مصادر بديلة للكالسيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).