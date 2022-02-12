القبض على ٢٤ متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة والمخدرات في بغداد

2022/02/12 | 19:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على (٢٤) متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة والمواد المخدرة، في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد تمكنت المفارز المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة …

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