2022/02/12 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية ،اليوم السبت، بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو اوكرانيا هو بمثابة “تكهنات استفزازية”، وفق ما اورد الكرملين في بيان.

وقالت الرئاسة الروسية في بيانها إن “فلاديمير بوتين وايمانويل ماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة +اجتياح روسي+ مزعوم لأوكرانيا، والتي تترافق مع تزويد هذا البلد أسلحة متطورة على نطاق واسع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين أبلغ ماكرون أن اتهام روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا “تكهنات استفزازية”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين أبلغ ماكرون أن اتهام روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا “تكهنات استفزازية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).