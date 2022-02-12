نادي الكرخ يحسم مصير فرق السلة واليد

2022/02/12 | 19:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حسمت إدارة نادي الكرخ الرياضي، مصير فرقه بكرة السلة وكرة اليد في الموسم المقبل.وقال رئيس النادي شرار حيدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “السنة القادمة ستشهد عودة فرق كرة السلة وكرة اليد الى الدوري الممتاز بعد تخطي الأزمة المالية”.وأوضح أن “الفرق توقفت في الموسم الحالي بسبب الضائقة المالية لكن الامور أصبحت […]

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