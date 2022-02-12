الخارجية تؤكد اهميّة الدعم الفنيّ الاستشاريّ الذي تقدمه منظمة العمل الدوليَّة في العراق لجميع القطاعات

2022/02/12 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزارة الخارجية اهميّة الدعم الفنيّ الاستشاريّ الذي تقدمه منظمة العمل الدوليَّة في العراق لجميع القطاعات بما يخدم سوق العمل.وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة في الوزارة عباس كاظم عبيد التقى الممثل المقيم لمنظمة العمل الدوليَّة في العراق (ILO)، مها قطاع، في مبنى وزارة الخارجيَّة، وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن الأدوار والمهام التي تقوم بها منظمة العمل الدوليَّة في العراق ولجميع المؤسسات الوطنيّة ذات العلاقة ".وأكّد رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة على أهميّة الدعم الفنيّ الاستشاريّ الذي تقدمه المنظمة لجميع القطاعات بما يخدم سوق العمل ومواكبة التشريعات الدوليَّة ذات الصلة وبناء القدرات للعاملين في هذه المؤسسات، بما يضمن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة ".كما عبر رئيس الدائرة عن جاهزية هذه الوزارة لتذليل أية عقبات تعترض عمل منظمة العمل في العراق بما يسهم في إنجاح جُهُودها في دعم الجهات العراقيَّة المعنيّة./انتهى2

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