مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا في جبل قره جوغ بنينوى

2022/02/12 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن قتل ارهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في جبل قره جوغ بمحافظة نينوى .وذكر بيان لوزارة الدفاع :" استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الرابعة عشرة، خرجت قوة من استخبارات الشعبة المذكورة، ومفرزة القنص الحراري، من لواء المشاة الخمسين للفرقة، (قيادة القوات البرية)،بواجب استطلاع سفح جبل قره جوغ ".واضاف البيان :" تمت ملاحظة احد الإرهابيين، وبعد استمكانه من قبل مفرزة القنص قتل على الفور، و كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في اسفل سفح جبل قره جوغ "./انتهى2

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