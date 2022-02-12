تتضمن رسالته لديكتاتور كوريا الشمالية.. فقدان مستندات من أرشيف البيت الأبيض في عهد ترامب

2022/02/12 | 20:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر عديدة لشبكة CNN إن مستندات رسمية تعود إلى فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد فُقدت، فيما يبذل مساعدو البيت الأبيض جهودًا لاستعادتها.وبدأ مساعدو البيت الأبيض عملية جمع المستندات التي يجب تحويلها إلى المحفوظات، بعد أن خسر ترامب انتخابات نوفمبر.ولكن بينما كان ترامب يحاول معرفة كيفية البقاء في السلطة، فيما يبدو أن العملية القياسية قد تراجعت.

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