صالح محمد العراقي ’يزجر’ أحد المعلقين: ’تأدب يا هذا’

2022/02/12 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشر الحساب التابع لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، (صالح محمد العراقي) تعليقاً من أحد الأشخاص، يوجه فيه رسالة إلى رئيس الوزراء، يتعلق بما أسماها "الاتفاقية الإطارية"، فيما رد العراقي على هذا التعليق.

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وبحسب المنشور، الذي طالعه "ناس" (12 شباط 2022)، فقد "نشر أحد الأخوة أن الاتفاقية الإطارية التي تم الاتفاق عليه بنقل نفط البصرة، إلى عمان عن طريق الانابيب الخبيثة، لم ولن يمر إلا على أجسادنا، واتركوا البصرة، بعيداً عن مطامعكم".

وأضاف، العراقي، راداً على هذا التعليق، "تأدب يا هذا".

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