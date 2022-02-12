2022/02/12 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أسير الهوينامتخفيا عن ظليأشك في لمحات عيني أن ترى مكانيأو تسمع أذني صوت ينبهنيفكل شيء هنا متهم بالخوفأو بالتخويفحتى نسمات الريح الطيبةأشك فيها عندما تمر بيلماذا أنت هنا؟لماذا لا تمرين من درب أخر؟لماذا أطرح السؤال وأنت لا تردين جوابا مقنعا؟إنها مسخرة لتنقل أخباريلشم أثاريككلب بوليسي يمتهن مهارة الأنفليفشي أسرار المارة...لم تعد الثقة ضرورية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغبة قهرية - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغبة قهرية - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).