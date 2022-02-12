2022/02/12 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي ((صفٌ من جيل أكتوبر يُنْتَخَبْ إلى قيادة تنظيمات بغداد))بالنشيد الأممي ووقوف دقيقة صمت إجلالا للمضحي بأرواحهم على طريق الحرية والاشتراكية وتحت راية ماركس ومنصور حكمت، وفي وسط أجواء حماسية وثورية، تفتح تنظيمات بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي كونفرانسها الثاني يوم 11/2/2022 على (قاعة نازك) في وسط بغداد وبحضور سكرتير اللجنة المركزية وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب.



وقد بدأ الكونفرانس أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلاغ الختامي للكونفرانس الثاني لتنظيمات بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي - الحزب الشيوعي العمالي العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلاغ الختامي للكونفرانس الثاني لتنظيمات بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي - الحزب الشيوعي العمالي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).