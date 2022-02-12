وفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم

2022/02/12 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن المجمع السنهادوسي المقدس للكنيسة الشرقية القديمة، وفاة قداسة البطريرك مار أدى الثاني جاثليق، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.وذكر المجمع، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قداسة البطريرك مار أدى الثاني جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، توفي عن عمر ناهز الرابعة والسبعين إثر مرض ألمّ بقداسته منذ فترة، بعد أن كان قد اعتلى الكرسي البطريركي للكنيسة لمدة خمسين عاما".

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