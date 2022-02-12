التعادل السلبي يخيم على مواجهة فياريال مع ريال مدريد في الليجا

2022/02/12 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خيم التعادل السلبي من دون أهداف على نتيجة مباراة فياريال وريال مدريد، اليوم السبت.والتقى الفريقان على ملعب ديلا سيراميكا لحساب الاسبوع الرابع والعشرين من الدوري الاسباني.ولم يتمكن الفريقان من الوصول إلى الشباك ، لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون أهداف.وبهذا التعادل حافظ ريال مدريد على صدارته برصيد 54 نقطة بينما […]

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