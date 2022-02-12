اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين بشأن أزمة أوكرانيا

2022/02/12 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مكالمة هاتفية، السبت، بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين لمحاولة تجنب ما تقول الولايات المتحدة إنه هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، على ما أعلن البيت الأبيض.

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