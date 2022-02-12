2022/02/12 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اطار واقع المدارس المؤلم في عموم العراق ، رصدت قناة التغيير منزل استئجره اهالي احدى المناطق في الناصرية وتحويله الى مدرسة ابتدائية وذلك لافتقار منطقتهم الى بناية مدرسية الطلبة اكدوا لمراسل التغيير سلامة السرهيد معاناتهم جراء ضيق الصفوف المدرسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرسة في العراق لا يوجد مثلها في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرسة في العراق لا يوجد مثلها في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).