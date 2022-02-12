أجمل دار أيتام في العالم.. موجودة داخل العراق ولكن!

2022/02/12 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ان عرضت قناة التغيير قصة خديجة التي تأوي في منزلها ايتاما من ذوي الاحتياجات الخاصة في سامراء ..



سارع مواطنون من بغداد الى تقديم الدعم الى خديجة التي ثمنت قناة التغيير وجددت دعواتها الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوفير منزل يأوي الايتام.

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