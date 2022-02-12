آلاف الأوكرانيين يتظاهرون في كييف ضد غزو روسي محتمل

2022/02/12 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف السبت من أجل إظهار وحدتهم فيما تكثّف واشنطن تحذيراتها من غزو روسي وشيك.

وقالت الطالبة ماريا شتشربينكو وهي تحمل لافتة كتب عليها “سأبقى هادئة.



أحب أوكرانيا” إن “الهلع لا يفيد.



يجب أن نتّحد ونناضل من أجل استقلالنا”.

أما عائلة نوفوسيلسكي التي جاءت للتظاهر مع ابنتيها زوريانا (7 أعوام) وروما (4 أعوام) اللتين كانتا تلوّحان بالعلم الاوكراني، فقالت “نحن هنا لنظهر أننا لسنا خائفين”.

ورغم ذلك، يأخذون التهديدات على محمل الجد: فقد اشتروا أخيرا ادوات لاطفاء الحريق ومصابيح كهربائية ومؤنا كما وضعوا خطة للهرب إلى ملاجئ قرب منزلهم ومكان عملهم.

وعلى وقع النشيد الوطني “سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا…” بدأت التظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014.

وهتف المتظاهرون “أوكرانيا متّحدة” و”المجد للوطن والموت للاعداء” و”الاوكرانيون سيقاومون”.

واشارت لافتات الى عضوية أوكرانيا في حلف شمال الاطلسي بينما يشترط فلاديمير بوتين الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، ضمان ألا يحصل ذلك أبدا لوقف التصعيد.

وقالت ناتاليا سافوستيكوفا، وهي طبيبة تبلغ 67 عاما “من هو بوتين ليقول لنا ماذا نفعل؟” فيما رفع أوليكسي تكاتشينكو، وهو متقاعد يبلغ 70 عاما لافتة كتب عليها “إلى حلف شمال الأطلسي على الفور”.

المصدر: AFP

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