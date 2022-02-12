الانبار الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية نوعية جنوبي الرمادي

2022/02/12 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،السبت، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية في مناطق جنوبي مدينة الرمادي .وقال رزيج في تصريح لوكالة / المعلومة / ان” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات في الانبار وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في منطقة حي […]

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