وزير ومدير عام بالوقت نفسه.. توجه نيابي لإقالة رئيس أهم مؤسسة بالدولة العراقية (ما الأسباب؟) - عاجل

2022/02/12 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، اليوم السبت، عن وجود توجه لدى كثير من النواب لاقالة رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار اسماعيل وهو يشغل حاليا منصب وزير النفط ايضا، مبينا ان حقبة عبد الجبار هي الأكثر اجحافا بحق البصرة لكون الاخير لم يقدم لها أي شيء بل حرمها من كثير الاستحقاقات لها بينها إيقاف بعض موافقات المنافع الاجتماعية .

وقال الجابري لـ(بغداد اليوم )، ان "شركة النفط الوطنية فيها مخالفات قانونية فيها وفي إدارتها ونعتقد اننا متوجهين لتغيير مديرها فهنالك الكثير من المسائل حول هذا الملف داخل البرلمان وبتالي نسعى لجلب شخصية قادرة على إدارة الشركة خدمة للبصرة وباقي المحافظات حيث لم يهتم رئيس الشركة وزير النفط للمناطق وما تعانيه وبتالي قام بإيقاف كثير من المنافع الاجتماعية"، موضحا "سنسعى لان يكون منصب الوزير ومنصب رئيس الشركة لشخصية خدمية كفوءة تخدم القطاع النفطي وايضا تخدم المواطنين من خلال المنافع الاجتماعية فلا يوجد أي اهتمام من وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار".

وأضاف الجابري ان "إدارة الشركة المقبلة يجب ان تكون من القطاع النفطي ومن أهل البصرة لكن إلى الآن لم نتفق على شخصية معينة لكن لدينا كثير من الشخصيات تستطيع إدارة الشركة والوزارة".

هذا وكشف النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي في الخامس عشر من الشهر الماضي عن وجود توجه لدى نواب الإطار التنسيقي وآخرين مستقلين لاقالة رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار اسماعيل من منصبه مبينا في حديثه السابق لـ(بغداد اليوم) اننا نعمل لاقناع نواب التيار الصدري الصدري من المحافظة على إقالة عبد الجبار من المنصب"، موضحا ان "هناك نواب ثلاثة من المحافظة يرفضون هذا الأمر لكن هناك إجماع من نواب اخرين للتوجه لاقالته".

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