الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج عملية أمنية في البصرة

2022/02/12 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، نتائج عملية أمنية في البصرة.

وقال رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات ‫البصرة متمثلة بـ ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة) وباسناد طيران الجيش ، نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء قضاء الزبير".

وأضاف، أن "القوات تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين، وضبط 16 بندقية ومسدس".

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