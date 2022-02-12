اب يدهس طفله عن طريق الخطأ في ديالى

2022/02/12 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي طفل مصرعه في حادث دهس غير متعمد بعجلة والده شمال غرب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان طفلا يبلغ من العمر خمسة اعوام تعرض الى حادث دهس غير متعمد من قبل والده ، بسبب عدم الانتباه في منطقة الضابطية شمال غرب بعقوبة ، ما ادى الى وفاته في الحال" ./انتهى

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