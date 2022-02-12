اعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة شمال الحلة

2022/02/12 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا / اعتقلت الشرطة شخصين بتهمة ترويج المخدرات شمالي بابل .وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني :" ان اعتقال المتهمين تم في سيطرة الشهيد سلام شنون شمال الحلة ، وضبطت بحوزتهما اكثر من خمسمائة حبة مخدرة واوراق ثبوتية مزورة وسلاح خفيف"./ انتهى

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