2022/02/12 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.وقالت الكمارك في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “مديرية كمرك المنطقة الشمالية متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب (مفرزة كركوك) تمكنت من ضبط (٥) شاحنات محملة ( كاربونات الكالسيوم وحليب مجفف ومولدات كهرباء ) ومواد اخرى مخالفة للضوابط […]

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