2022/02/12 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على الخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق من الأهلي المصري (0 - 4) في كأس العالم للأندية المقام حاليًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لمدرب الهلال السعودي بعد الخسارة: تصرفنا باستهتار.. ولم نحترم الأهلي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لمدرب الهلال السعودي بعد الخسارة: تصرفنا باستهتار.. ولم نحترم الأهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).