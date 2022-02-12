اللواء رسول يعلن القبض على 6 مطلوبين وضبط أسلحة في البصرة (صور)

2022/02/12 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، القبض على 6 مطلوبين وضبط عدد من الأسلحة في عمليات أمنية في محافظة البصرة.

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وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 شباط 2022)، إنه "نفذت قيادة عمليات البصرة متمثلة بـ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة)، وبإسناد طيران الجيش، عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء قضاء الزبير".

وأضاف، "حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من إلقاء القبض على 6 مطلوبين، وضبط 16 بندقية ومسدساً".

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