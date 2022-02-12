اللواء رسول: القبض على 6 مطلوبين في البصرة

2022/02/12 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 مطلوبين في محافظة البصرة.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة عمليات ‫البصرة‬ متمثلة باللواء 36 الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة، وباسناد طيران الجيش، نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء قضاء الزبير".

وأضاف، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 6 مطلوبين، وضبط 16 بندقية ومسدسا".

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