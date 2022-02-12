السلبية تُنهي مواجهة ريال مدريد مع فياريال في الليجا الاسبانية

2022/02/12 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تعادل ريال مدريد مع مضيفه فياريال من دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار لقاءات الدوري الاسباني بكرة القدم.وأقيمت المباراة على ملعب ديلا سيراميكا لحساب الاسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.ولم يتمكن الفريقان من الوصول إلى الشباك ، لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون أهداف.وحافظ ريال مدريد على صدارته […]

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