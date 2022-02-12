مقاتلات أميركية من طراز إف-22 تصل الإمارات بعد هجمات الحوثي

2022/02/12 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-22" إلى دولة الإمارات، السبت، وذلك ضمن رد دفاعي أميركي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون اليمنيون واستهدفت الإمارات.

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