الكشف عن نتائج عملية البصرة الأمنية

2022/02/12 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، نتائج عمليات التفتيش الواسعة التي انطلقت في محافظة البصرة.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات ‫البصرة‬ متمثلة بـ ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة) وباسناد طيران الجيش نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء قضاء الزبير".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال العمليات من إلقاء القبض على 6 مطلوبين، بالإضافة إلى ضبط 16 بندقية ومسدس".وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، في حديث للسومرية نيوز، انطلاق عملية أمنية واسعة في المحافظة، فيما توعد باعتقال جميع تجار المخدرات.

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