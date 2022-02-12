2022/02/12 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت، نتائج عملية أمنية في محافظة البصرة.
وقال رسول، في بيان، ان “قيادة عمليات البصرة متمثلة بـ ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة) وباسناد طيران الجيش ، نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء […]
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وقال رسول، في بيان، ان “قيادة عمليات البصرة متمثلة بـ ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة) وباسناد طيران الجيش ، نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تلقي القبض على 6 مطلوبين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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