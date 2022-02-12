عمليات البصرة تلقي القبض على 6 مطلوبين

2022/02/12 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت، نتائج عملية أمنية في محافظة البصرة.وقال رسول، في بيان، ان “قيادة عمليات ‫البصرة متمثلة بـ ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة) وباسناد طيران الجيش ، نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء […]

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