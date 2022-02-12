الافغان يحتجون بعد ان القتهم الولايات المتحدة بمعسكر يشبه السجن في الامارات

2022/02/12 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف تقرير لوكالة رويترز أن اللاجئين الأفغان المحتجزون لشهور في الإمارات العربية المتحدة في ظروف شبيهة بالسجون بعد فرارهم من أفغانستان عقب انسحاب الجيش الامريكي منذ آب الماضي، قاموا باحتجاجات على فشل أمريكا في إعادة توطينهم في الولايات المتحدة كما تعهدوا.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” مئات الافغان […]

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