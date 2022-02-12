2022/02/12 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، السبت، تسجيل التبادل التجاري مع دول الجوار 81.398 مليون طن بقيمة 40.932 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية، مؤكداً تصدر العراق الدول باستيراد “السلع الايرانية”.وقال علي رضا مقدسي بحسب وكالة “فارس”، إن “التجارة الخارجية مع دول الجوار نمت سعريا 40 بالمئة وكمّيا …

ظهرت المقالة العراق يتصدر الدول باستيراد “السلع الايرانية” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر الدول باستيراد “السلع الايرانية”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتصدر الدول باستيراد “السلع الايرانية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).