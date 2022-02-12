القبض على 6 مطلوبين وضبط عدد من الأسلحة في البصرة

2022/02/12 | 20:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، القبض على 6 مطلوبين وضبط عدد من الأسلحة في عمليات أمنية في محافظة البصرة.وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نفذت قيادة عمليات البصرة متمثلة بـ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة)، وبإسناد …

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