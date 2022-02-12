2022/02/12 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقيعك يدينك .. كتب رسمية وقرارات وزارية تفضح زيف ادعاءات جاسم داود) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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