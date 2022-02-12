2022/02/12 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NL5yXJpLJB4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقيعك يدينك .. كتب رسمية وقرارات وزارية تفضح زيف ادعاءات جاسم داود) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توقيعك يدينك .. كتب رسمية وقرارات وزارية تفضح زيف ادعاءات جاسم داود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).