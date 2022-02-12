رعد حمودي يصل طهران على رأس وفد أولمبي

2022/02/12 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي العاصمة الايرانية طهران، اليوم السبت، يرافقه وفد أولمبي عراقي يضمالأمينين العام والمالي و12 رئيس إتحاد رياضي مركزي.وذكرت الاولمبية في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “حمودي والوفد المرافق له، حظي باستقبال رسمي رفيع يتقدمه رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية سيد رضا صالحي أميري ونصير عبدالمحسن سفير العراق لدى الجمهورية […]

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