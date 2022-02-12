اتحاد الكرة يكشف تفاصيل لقاء شهد ببيتروفيتش ومساعده الهولندي

2022/02/12 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، تفاصيل لقاء مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، مع المدرب السابق زيليكو بيتروفيتش ومساعده الهولندي ادري بوغرس.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “مدرب المنتخب الوطنيّ، عبد الغني شهد، التقى بالمُدربَ السابِق للمنتخب، زيليكو بتروفيتش، الى جانِبِ المُدربِ المُساعِد، ادري بوغرس، […]

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