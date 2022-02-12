عمليات بغداد تحرر فتاة مختطفة وتلقي القبض على خاطفيها

2022/02/12 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفيها في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "مرة تلو أخرى يؤكد أبنائكم في قيادة عمليات بغداد انهم العيون الساهرة لحفظ الأمن وراحة المواطنين فبعد ورود اخبار من إحدى السيدات عن قيام شخص بخطف ابنتها الحدث عن طريق استدراجها بواسطة احد مواقع التواصل الاجتماعي، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات، وبتحليل وتقاطع المعلومات توجهت القوة إلى أحد الدور في منطقة الديوان بالكرخ وداهمت المكان وفق أمر قضائي وتمكنت من تحرير الفتاة وإلقاء القبض على متهمين اثنين من الخاطفين".

ودعت قيادة العمليات بغداد أولياء الأمور إلى "مراقبة أبنائهم الأحداث وتوعيتهم حول استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي والحذر من التعامل مع الأشخاص المجهولين فيها واقتصار التواصل مع الأصدقاء والأقارب فقط".

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